Il mercato estivo sta entrando ormai nel vivo. Ufficialmente si partirà a luglio ma è già tempo di primi movimenti. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Il Tempo, dei club inglesi hanno effettuato dei sondaggi su Lorenzo Pellegrini che ha il contratto in scadenza nel 2026. Daniele De Rossi non vorrebbe privarsi del capitano giallorosso e l'obiettivo è quello di puntare sul centrocampista. Il numero 7 ad oggi non ha intenzione di lasciare la Capitale. In mezzo al campo può salutare Aouar e resta in bilico anche la posizione di Bove.