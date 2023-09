Mercato Roma, Solbakken all’Olympiakos: prestito con diritto di riscatto

L'attaccente norvegese è pronto per la sua nuova avventura con il club biancorosso. Ola saluta dopo poco più di sei mesi

Ola Solbakken saluta la Roma. Il norvegese ha scelto l'Olympiakos, rifiutando la proposta del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ex Bodo si trasferisce in Grecia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5.5 milioni di euro. È volato questa mattina e ha svolto le visite mediche. Nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità dei club. Finisce la sua avventura a Trigoria dopo poco più di sei mesi. Ola era arrivato a parametro zero dal Bodo e ha messo a referto una sola rete contro il Verona nella passata stagione. Con gli arrivi di Azmoun e Lukaku le sue possibilità di giocare si erano ridotte al minimo e ora è pronto per una nuova avventura.