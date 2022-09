Mercato Roma, Solbakken è a un passo: arriverà a parametro zero

Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt, è a un passo dalla Roma. Nelle ultime ore il club giallorosso ha superato la concorrenza del Napoli, che ha deciso alla fine di non affondare il colpo. Il norvegese si trasferirà nella Capitale a gennaio a parametro zero, quando il suo contratto sarà scaduto. Solbakken firmerà nelle prossime settimane un contratto di 4 anni, con la squadra di José Mourinho che inserisce dunque una preziosa pedina in più nel reparto offensivo che sarà d'aiuto nella seconda parte della stagione.