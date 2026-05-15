Le riunioni tra Gasperini e Ryan Friedkin sono iniziate. Il tecnico si aspetta uno sprint per progettare il futuro a partire dal mercato estivo. Secondo quanto riportato da Te la do io Tokyo, il sogno di Gasp è Mason Greenwood ed è un profilo che ha segnalato in questi giorni. I rapporti tra la Roma e il Marsiglia sono ottimi, prima serve la fumata bianca per il futuro direttore sportivo. Manna è sfumato e in pole c'è D'Amico (corteggiato anche dal Milan). L'ala destra inglese in Ligue 1 ha messo a referto 16 gol in 31 partite e potrebbe prendere il posto di Soulé che è uno dei giocatori sacrificabili sul mercato per rispettare i paletti del FFP (su di lui sarebbe forte l'Aston Villa).

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gasperini potrebbe anche decidere di sacrificare Koné. Lo stesso d'altronde era accaduto la scorsa estate, quando il tecnico di Grugliasco avrebbe accettato di dire addio al francese (direzione Inter) per prendere Sancho. Greenwood già due anni fa fu a un passo dal giocare a Roma, ma su sponda laziale. L’inglese ha rotto con gran parte dello spogliatoio a Marsiglia e potrebbe fare le valigie in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, anche perché il prossimo anno rischierebbe di non giocare le coppe europee. Nel 2024 il Marsiglia lo pagò 25 milioni dal Manchester United, oggi ne vale 50 ma Gasp sogna la coppia con Malen.