Mercato Roma, mezza Inghilterra su Smalling: ecco Arsenal, Tottenham, Leicester ed Everton

Sirene inglesi per Chris Smalling. Stavolta non quelle che suonavano il suo ritorno al Manchester United. Il centrale, diventato leader della difesa giallorossa, ha attirato su di sé le attenzioni di vari club di Premier League. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mail, sulle tracce di Smalling si sono aggiunte Arsenal, Leicester, Tottenham ed Everton. La permanenza di Smalling a Roma è una soluzione gradita anche alla moglie, ma ora la Roma deve cercare di trovare il compromesso per accontentare le richieste del Manchester.