Mercato Roma, slittano le visite mediche di Ibanez

Sembravano previste per oggi le visite mediche di Ibanez, difensore vicino all’approdo alla Roma dall’Atalanta. Come riporta Il Tempo, l’operazione per il brasiliano non è in discussione, con i club che ieri si sono scambiati alcuni documenti per il trasferimento. Per le visite mediche però, bisognerà attendere ancora. E’ probabile che la data giusta possa essere lunedì 27. Manca poco, Ibanez è pronto ad indossare la maglia giallorossa e mettersi a disposizione di Fonseca.