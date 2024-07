Mercato Roma, Simeone può sbloccare l’affare per Riquelme: ecco come

La Roma deve sistemare il reparto offensivo e Ghisolfi sta lavorando per consegnare a De Rossi i suoi nuovi attaccanti. La pista per Federico Chiesa continua ad essere ostica e così i giallorossi stanno pensando sempre di più all'opzione Rodrigo Riquelme. L'Atletico Madrid non vorrebbe cederlo, ma - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - l'esterno spagnolo potrebbe chiedere di partire nel caso in cui Simeone gli preferisse Samuel Lino. L'attaccante di origini brasiliane viene da un'ottima stagione e sarà molto probabilmente lui a partire da titolare nella prossima stagione. La richiesta dell'Atletico per Riquelme continua ad essere vicina ai 25 milioni, ma la volontà del giocatore avrà un ruolo centrale nelle trattative per portarlo nella Capitale.