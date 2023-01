Mercato Roma, si tratta con il Valencia sulle cifre del riscatto di Kluivert

Si sta scaldando l'asse Roma-Valencia per Justin Kluivert. Le prestazioni positive arricchite da 3 gol e 2 assist in 729 minuti stagionali, hanno convinto Gattuso a puntare su di lui. I due club nelle ultime settimane hanno intensificato i contatti per cercare di trovare l'intesa sulle cifre del riscatto. L'opzione per l'acquisto concordata in estate è di 15 milioni di euro, troppi per un club in difficoltà economica come il Valencia che infatti avrebbe già presentato alla Roma un'offerta nettamente inferiore: 6 milioni. Pinto però non sembrerebbe intenzionato a scendere sotto i10 alla luce anche delle parole dell'allenatore italiano che nelle scorse settimane ne ha elogiato il rendimento: "Lo vedo bene, ma credo che possa fare molte cose meglio perché ha qualità. Mi arrabbio molto con lui perché credo che abbia tutte le carte in regola per giocare ai massimi livelli. Deve andare avanti, migliorare e sbagliare il meno possibile". Nella trattativa sarà importante anche la volontà del ragazzo che in Spagna sta trovando la continuità di rendimento che gli è mancata nelle ultime stagioni trascorse tra la Capitale il Nizza e il Lipsia. Il suo contratto con la Roma, rinnovato automaticamente prima del trasferimento alla corte di Gattuso, scade a giugno 2024 e la prossima estate sarà dunque l'ultima utile per poter monetizzare dalla sua eventuale cessione.