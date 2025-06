Mercato Roma, si scalda l’asse con l’Empoli: sondaggi per Goglichidze e Anjorin

Nella sessione invernale di calciomercato era praticamente fatta per il passaggio del difensore georgiano nella Capitale, mentre il centrocampista intriga Gasperini

Il mercato della Roma, nonostante la sessione estiva aprirà ufficialmente solo il primo luglio, è entrato già nella fase più calda. Martedì prossimo, alle 12, Gasperini parteciperà alla conferenza stampa di presentazione e il neo-tecnico giallorosso, insieme alla dirigenza formata da Ghisolfi e Ranieri, sta programmando il calciomercato valutando la rosa attualmente a disposizione e i reparti da rinforzare. Come riportano La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, nelle ultime ore si starebbe scaldando l'asse Roma-Empoli. Il club giallorosso avrebbe riallacciato i rapporti con la società toscana per Saba Goglichidze. Il trasferimento del difensore georgiano nella Capitale sembrava cosa fatta già nell'ultima sessione di mercato, a gennaio, quando la trattativa sfumò a causa delle alte richieste della squadra allenata da D’Aversa. Oggi sul centrale classe 2004 si registra l'interesse anche di Fiorentina, Parma e Lazio e il suo cartellino, stando a TMW, si aggira attorno ai 7-8 milioni di euro. Un altro giocatore dell'Empoli che intriga la Roma e soprattutto Gasperini è Tino Anjorin. Centrocampista inglese, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e, anche se il suo contratto scadrà nel 2027, risulterebbe in uscita.