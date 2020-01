Mercato Roma, si scalda di nuovo la pista Shaqiri: si lavora a un prestito con diritto di riscatto

La Roma continua disperatamente a cercare un esterno offensivo per coprire la lunga assenza di Zaniolo. Tanti i nomi circolati in questi giorni, da Politano a Januzaj, Suso e Shaqiri. Proprio lo svizzero, viste le difficoltà per il giocatore dell’Inter, sembra il nome preferito dal ds giallorosso. Klopp non vuole lasciarlo andare, ma – come riporta ‘Teleradiostereo’ – nelle ultime ore si è riaperta la pista per il classe ’91. I due club starebbero lavorando a un prestito gratuito con diritto di riscatto e entro le prossime 48 ore è attesa la risposta del Liverpool.