Sembra non finire mai la telenovela che riguarda il trasferimento di Politano alla Roma. Come riporta Sky Sport, la trattativa per l’esterno dell’Inter si sarebbe riaperta nelle ultime ore. Nonostante l’operazione che prevedeva lo scambio con Spinazzola si sia arenata, la dirigenza giallorossa sarebbe decisa a portare ugualmente Politano nella capitale. Petrachi avrebbe proposto a Marotta un prestito con diritto di riscatto.