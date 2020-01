Mercato Roma, si raffredda la pista Sosa. A centrocampo si segue sempre Villar

Dopo un’accelerata iniziale, adesso ci sarebbe da registrare una brusca frenata per Borna Sosa. Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa starebbe procedendo a rilento, con i contatti sempre più freddi tra il diesse Gianluca Petrachi e la dirigenza dello Stoccarda. Continua così la ricerca della Roma per l’esterno d’attacco, soprattutto dopo il brutto infortunio di Nicolò Zaniolo e dopo l’affare sfumato Matteo Politano, la primissima scelta dei giallorossi per sopperire all’assenza del giovane talento numero 22. A centrocampo invece la squadra romanista tiene sempre gli occhi sul talento Villar dell‘Elche, su cui però il Valencia detiene l’opzione per l’acquisto pareggiando le offerte.