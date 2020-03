Mercato Roma, si punta al riscatto di Mkhitaryan: Raiola l’asso nella manica

Mkhitaryan è stato uno dei pilastri, probabilmente il protagonista principale, della risalita della Roma dopo l’inizio terribile di 2020. L’armeno ha cambiato volto alla squadra di Fonseca, che ora non ha intenzione di farne a meno, neanche per la prossima stagione. Il classe ’89, però, è solo in prestito secco dall’Arsenal: come riporta ‘Sky Sport’, i giallorossi hanno intenzione di intavolare una trattativa per il riscatto di Mkhitaryan. Ad ora la richiesta dei ‘Gunners’ è ancora alta, si parla di 20 milioni di euro, ma la Roma è decisa a sfruttare anche i buoni rapporti con Mino Raiola, agente proprio del trequartista armeno.