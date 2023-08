Mercato Roma, si pensa al dopo Ibanez: ipotesi Demiral o Solet

Conclusa la cessione del brasiliano, Tiago Pinto sta ragionando su un possibile sostituto. Valutazioni in corso per il centrale dell'Atalanta e il giovane difensore del Salisburgo

La Roma ha dato il suo addio a Roger Ibanez. Il centrale brasiliano è già volato verso l'Arabia per iniziare la sua nuova avventura. Ora, però, è stata lasciata una casella scoperta nel reparto difensivo di José Mourinho. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal quotidiano Relevo, Tiago Pinto sta sondando il terreno per un nuovo possibile innesto. Sono stati valutati, infatti, sia il difensore dell'Atalanta, Merih Demiral, che Oumar Solet del Salisburgo.