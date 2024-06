Mercato Roma, offerto Gudmundsson per l’attacco. Ma a Trigoria frenano

Nelle ultime ore la Roma starebbe monitorando anche la situazione legata ad Albert Gudmundsson. L'attaccante del Genoa viene da una stagione fantastica - chiusa con 14 gol e 7 assist in Serie A - e per questo la concorrenza è decisamente alta, riporta il Corriere dello Sport. L'islandese piace molto per duttilità e fiuto del gol: sa giocare sia da esterno che da falso nueve. Il prezzo è alto (30-35 milioni) ma non esagerato considerando il valore del giocatore. Al momento, però, il club giallorosso non conferma l'interesse per il calciatore anche se il Ceo del Genoa ha aperto alla cessione: "È normale che alla sua età voglia fare un’esperienza dove guadagna di più. Lo scorso gennaio ha rifiutato la Fiorentina non per il club, ma perché gli ho detto che avevo bisogno di lui per arrivare nella top ten e per poco non ci siamo riusciti. Poi però devo anche soddisfare i bisogni che hanno le persone. Abbiamo avuto degli interessi dall’Arabia, dall’Italia e dall’estero, ma nessuna offerta concreta. Chiedono in tanti ma il mercato non è ancora iniziato". De Rossi ha chiesto a Ghisolfi di accelerare per poter avere a disposizione dei nuovi acquisti già dall'8 luglio e il ds sta lavorando senza sosta sia in entrata che in uscita.