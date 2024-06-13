La Roma vuole sistemare la fascia destra e oltre a Guela Doué, il nome principale sembra essere proprio quello dell'esterno granata. Raoul Bellanova è il primo obiettivo di Ghisolfi e De Rossi, e secondo quanto riporta calciomercato.com, l'idea per concludere l'operazione sarebbe quella di inserire delle contropartite. I giocatori in questione sono: Zalewski, Celik, Shomurodov, Solbakken, Kumbulla e alcuni giovani della Primavera tra cui Pagano, Golic e Pisilli. La richiesta del Torino continua ad essere abbastanza elevata, intorno ai 20-25 milioni di euro, e la Roma proverà a far scendere la cifra richiesta con dei giocatori che potrebbero essere utili ai granata. Al momento Bellanova guadagna 1,2 milioni all'anno e nella Capitale guadagnerebbe il doppio e diventerebbe uno degli inamovibili di Daniele De Rossi.