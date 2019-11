Mercato Roma, si lavora al rinnovo senza clausola di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini è atteso al salto di qualità in questa stagione e le prestazioni fin qui disputate lasciano ben sperare la Roma e la Nazionale. Ieri con il Basaksehir ha messo a segno due assist e si è procurato il rigore dell’1-0 e come riporta Sky Sport, Petrachi è al lavoro già da tempo per rinnovare il contratto del centrocampista giallorosso. Nei piani dei manager di Trigoria c’è soprattutto togliere la clausola rescissoria da 30 milioni messa dopo il suo arrivo dal Sassuolo.