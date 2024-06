Mercato Roma, si complica l’affare Soulé: troppo alta la cifra chiesta dalla Juve

Matias Soulé è uno dei profili più seguiti dalla Roma per sistemare il reparto offensivo. Il classe 2003 di proprietà della Juventus è reduce da un'ottima stagione in prestito al Frosinone e i giallorossi vorrebbero affondare il colpo indipendentemente da un'eventuale addio di Paulo Dybala. La richiesta dei bianconeri, però, è decisamente elevata: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri non hanno intenzione di inserire l'argentino all'interno dell'affare per Douglas Luiz proprio perché ritenuto troppo importante e lo valutano intorno ai 40 milioni. Cifra che per le tasche della Roma è quasi inarrivabile e molto probabilmente Ghisolfi virerà su altri profili.