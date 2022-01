Mercato Roma, si allontana Ndombele: vicino il passaggio al Lione

Oltre a Xhaka è sfumato anche il centrocampista del Tottenham, a un passo dal ritorno in Francia

Giorni finali del calciomercato invernale, la Roma è ancora a caccia del regista da regalare a Mourinho . Dopo essere sfumato Xhaka oggi i giallorossi si allontano anche da Ndombele . Il centrocampista francese, messo ai margini da Conte, sembra essere vicino al ritorno al Lione . Secondo quanto riportato da Sky i due club sarebbero vicini ad un accordo, gli Spurs hanno bloccato Bentancur e sarebbero disposti a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore anche il Milan ha provato a fare un’offerta per Ndombele. Le possibilità che venga nella capitale sono ridotte al minimo, Tiago Pinto in meno di 48 ore dovrà provare a cedere Diawara e virare su un altro obiettivo.

La situazione del centrocampista guineano tiene bloccato il mercato giallorosso. Se Diawara dovesse convincersi ad accettare il Cagliari, Pinto potrebbe provare a chiudere uno scambio di prestiti con Nandez. L'uruguaiano ha ormai deciso di partire. Anche nell'ipotesi che Diawara si accasasse altrove, una trattativa è possibile. Il presidente Giulini è disposto infatti a venire incontro ai possibili acquirenti con la formula del prestito oneroso a 2 milioni e il riscatto fissato in base dei bonus. La Juventus nonostante l’arrivo imminente di Zakaria è ancora sulle tracce dell’ex Boca Juniors come riporta La Gazzetta dello Sport. Tramontata l’idea Danilo Pereira, il centrocampista portoghese resterà al PSG. Il club parigino non è riuscito a prendere Ndombele e non si priverà dell’ex Porto.