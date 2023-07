Mercato Roma: Shomurodov, Vina e Villar. C’è un tris di “incedibili” per Pinto

Liedholm li chiamava "incedibili". Il Barone con la sua inarrivabile ironia definiva così quei calciatori che erano (quasi) invendibili. Non per la bravura, ma per mancanza di offerte. Dopo l'addio ai vari Kluivert, Coric e Bianda nella Roma di oggi di quei giocatori ce ne è ancora qualcuno, e Pinto sarà chiamato a un altro miracolo sul mercato in uscita. In prima fila c'è Gonzalo Villar, cercato fin qui solo dal Paok Salonicco ritiratosi appena capito di dover sborsare qualche milione. Lo spagnolo si allena da solo dopo le deludenti esperienze con Sampdoria e Getafe. Mourinho non lo vuole assolutamente, ma anche nel resto di Europa non c'è di certo la corsa. Tutto è complicato dalla scadenza del contratto al 2024 che impedisce operazioni in prestito.