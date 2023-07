Mercato Roma, Shomurodov pronto ad approdare in prestito al Cagliari

Dopo Gonzalo Villar, la Roma sta per chiudere un'altra trattativa in uscita per sfoltire la rosa da quei giocatori che non rientrano nei piani di José Mourinho. Come riportato da il Tempo, Eldor Shomorudov è ad un passo dal trovare l'accordo per il suo passaggio al Cagliari. Le due società sono a lavoro per concludere l'operazione che dovrebbe essere basata sulla formula del prestito secco. Fondamentale nel dare l'impennata decisiva alla trattativa, nonostante l'inserimento del Lecce, è stato il forte desiderio di Claudio Ranieri, allenatore dei rossoblù, di voler portare il giocatore in Sardegna.