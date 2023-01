Mercato Roma, Shomurodov nel mirino di Cremonese e Hellas Verona

Tra i nomi in uscita del mercato della Roma, c'è quello di Shomurodov. Inizialmente si parlava di un forte interessamento del Torino, ma stando alle ultime voci, su di lui ci sarebbero altre due squadre di Serie A: l'Hellas Verona e la Cremonese. I gialloblù cercano un sostituto per l'infortunato Thomas Henry, mentre, come riporta cuoregrigiorosso.com, la squadra di Bellardini punta sulla chiamata del suo ex allenatore che potrebbe convincerlo a raggiungere la città lombarda. Per Shomurodov i giallorossi cercano una soluzione definitiva, tuttavia le trattative si potrebbero spostare sulla soluzione del prestito con obbligo di riscatto. La formula richiesta dai giallorossi è il nodo che blocca anche la trattativa con il Torino. Le italiane, però, dovranno fare attenzione e muoversi per tempo perché anche il Bayer Leverkusen ha dimostrato il suo interesse per l'attaccante uzbeko, nonostante non sia ancora arrivata nessun'offerta ufficiale.