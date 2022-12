Mercato Roma, Shomurodov in uscita: Cremonese e Torino su di lui

L'arrivo di Solbakken ha chiuso ancor di più le porte per Eldor. L'ex Genoa non avrà molto spazio nel 2023 e i giallorossi vogliono venderlo

L'arrivo di Solbakken ha chiuso ancor di più le porte per Shomurodov. L'ex Genoa non avrà molto spazio nel 2023 e la Roma vuole cederlo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ci sono due club su di lui: la Cremonese e il Torino. I grigiorossi potrebbero far partire un giocatore in avanti e poi puntare proprio sull'uzbeko. Stesso discordo anche per i Granata che devono prima cedere una punta e poi tentare l'assalto a Shomurodov. Eldor fino a questo momento ha collezionato 8 presenze tra campionato e coppa mettendo a referto un gol contro il Ludogorets.