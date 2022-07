Mercato Roma, Shomurodov in prestito al Bologna

L'esclusione di Eldor Shomurodov dai convocati per la partita contro il Tottenham che si giocherà stasera in Israele aveva sollevato anche le voci di mercato su una sua possibile partenza. E oggi la Roma, come riporta SkySport, ha trovato l'accordo con il Bologna per il passaggio dell'attaccante uzbeko in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. I due club stanno decidendo le cifre per poi dare l'ufficialità.