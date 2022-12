Mercato Roma, Shomurodov costa troppo: il Torino valuta il prestito

Eldor Shomurodov oltre ad essere uno dei calciatori in uscita dalla Roma, è anche uno degli attaccanti seguiti dal Torino per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo l'infortunio di Pietro Pellegri (lesione al bicipite femorale della coscia destra), i contatti tra Vagnati e Tiago Pinto si sono intensificati. Come riportato da Calciomercato.com però, la valutazione del cartellino fatta dal club giallorosso (circa 10 milioni) è considerata troppo alta dal Torino che vorrebbe invece chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto. L'uzbeko è arrivato in giallorosso nell'estate del 2021 per circa 17 milioni di euro dal Genoa senza però mai convincere tifosi e gruppo squadra (48 partite e 6 gol in maglia giallorossa).