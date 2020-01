Mercato Roma, Shaqiri: “Spero in una chance con il Liverpool. Gli infortuni? Ho saltato la preparazione”

Xherdan Shaqiri, nome accostato in queste ore alla Roma, non giocherà la partita di Premier League di giovedì contro il Wolverhampton per una botta al polpaccio, rimediata in allenamento. L’esterno svizzero del Liverpool, intervistato da ‘Liverpoolfc.com’, ha parlato dei vari problemi fisici che ha avuto in questa stagione e del suo futuro: “Ho saltato la preparazione del pre-campionato, per questo ho avuto tanti problemi. Ora ho solo un piccolo problema, spero di tornare per il weekend. Sono positivo: voglio avere l’opportunità di dare il massimo per aiutare la squadra“.