Mercato Roma, sfuma l’obiettivo Bailly: oggi la partenza per Marsiglia

Dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, in casa Roma sono cambiate le priorità in ottica mercato. Ora il difensore centrale può attendere e gli obiettivi in quel reparto iniziano così a sfumare. Come riportato da Sky, Eric Bailly è ormai ad un passo dal trasferimento al Marsiglia. L'accordo tra i transalpini e il ManchesterUnited è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo riscatto in caso di qualificazione dell'OM in Champions League. Mancano da limare gli ultimi dettagli tra il club e Bailly che già oggi potrebbe arrivare in Francia.