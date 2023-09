Mercato Roma, sfuma l’ipotesi Lloris: il portiere viene reintegrato dal Tottenham

Tra le ultime voci di mercato che hanno visto protagonista la Roma, c'è anche quella che riguarda la possibilità di acquistare un nuovo portiere. Le ultime uscite di Rui Patricio, infatti, non hanno lasciato contenta la società giallorossa che si sta guardando intorno per il futuro. Un'idea poteva essere quella di Hugo Lloris, che era stato proposto a Tiago Pinto senza, però, trovare una vera e propria apertura da parte del direttore sportivo portoghese. Come riportato da dal The Sun, ora l'estremo difensore francese è stato reintegrato nella rosa del Tottenham. Il giocatore, con l'arrivo di Vicario e con la scelta da parte del tecnico Postecoglou di togliergli la fascia da capitano, era finito in rotta con il club. Adesso, però, si è aperto un nuovo spiraglio per giocarsi le proprie carte, consapevole di non essere più il titolare tra i pali.