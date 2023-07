Mercato, Emegha pronto a firmare con lo Strasburgo: su di lui c’era anche la Roma

L'olandese nei prossimi giorni firmerà un quadriennale con il club francese. Pinto lo monitorava come possibile alternativa a Morata e Scamacca

Nelle ultime settimane, oltre ai soliti noti Morata e Scamacca, la Roma per rinforzare il reparto offensivo aveva messo gli occhi anche su Emanuel Emegha, attaccante classe 2003 dello Sturm Graz. Come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, a spuntarla per l'olandese è stato però lo Strasburgo che sborserà circa 12 milioni di euro nelle casse del club austriaco. Emegha (38 partite e 10 gol nella passata stagione) firmerà un contratto quadriennale.