I portoghesi hanno superato la concorrenza di altri top club. Ecco le cifre del trasferimento
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 del Venezia, rimane tra i profili più interessanti e seguiti in tutta Europa. Sbocciato quest'anno in Serie B (con 8 gol e 4 assist) anche la Roma aveva chiesto informazioni per un possibile trasferimento, ma ora lo Sporting Lisbona è a un passo dal suo acquisto. Come riporta Sky Sport, a fare la differenza è stata la rapidità e le cifre: affare in chiusura per 20 milioni di euro più 6 di bonus (di cui 3 facilmente raggiungibili). Il club portoghese ha voluto accelerare nelle ultime ore proprio per superare la concorrenza di altri club. Per il Venezia si tratta di un vero capolavoro dirigenziale: la mezzala era stata acquistata due anni fa per appena un milione di euro dall'Albinoleffe.
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