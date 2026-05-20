Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 del Venezia, rimane tra i profili più interessanti e seguiti in tutta Europa. Sbocciato quest'anno in Serie B (con 8 gol e 4 assist) anche la Roma aveva chiesto informazioni per un possibile trasferimento, ma ora lo Sporting Lisbona è a un passo dal suo acquisto. Come riporta Sky Sport, a fare la differenza è stata la rapidità e le cifre: affare in chiusura per 20 milioni di euro più 6 di bonus (di cui 3 facilmente raggiungibili). Il club portoghese ha voluto accelerare nelle ultime ore proprio per superare la concorrenza di altri club. Per il Venezia si tratta di un vero capolavoro dirigenziale: la mezzala era stata acquistata due anni fa per appena un milione di euro dall'Albinoleffe.