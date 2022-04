Mercato Roma, sfuma Christensen: firmerà con il Barcellona

Il danese lascerà il Chelsea a parametro zero dopo più di ottanta presenze

Christensen lascerà il Chelsea a parametro zero per accasarsi al Barcellona. Secondo quanto riporta Football Insider, infatti, ci sarebbe già un accordo fra il calciatore e il club blaugrana. Sfuma dunque uno dei nomi che erano accostati alla Roma in vista della prossima stagione dato anche il contratto con i Blues in scadenza questo giugno. "Far parte di una squadra vincente è tutto ciò che vuole un calciatore. La situazione è difficile, i colloqui tra il club e i miei agenti vanno avanti, ma io cerco di tenere tutto lontano perché voglio concentrarmi solo sul campo" aveva detto il difensore al termine della finale di Carabao Cup persa contro il Liverpool. Il danese ha scelto la Spagna come prossima tappa e lascerà Londra dopo più di 80 presenze.