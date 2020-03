Mercato Roma, sempre viva la pista Faraoni: affare da sette milioni – FOTO

Arrivano conferme per quel che riguarda l’interesse della Roma per Faraoni. A riportarlo è il giornalista del sito specializzato calciomercato.com Daniele Longo, che sul proprio profilo Twitter ha sottolineato la trattativa. Un affare che potrebbe concludersi sulla base di sette milioni di euro, con l’Hellas che lascerebbe andar via uno dei calciatori che meglio ha fatto in questo anno sotto la supervisione di Juric.

Come sottolineato già da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la squadra giallorossa ha assoluto bisogno di un titolare per la fascia destra difensiva e Faraoni sarebbe stato individuato come alternativa adatta per quel ruolo, visti i numeri interessanti accumulati quest’anno con gli scaligeri (24 presenze e 3 reti).