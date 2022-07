Mercato Roma, sempre più vicino l’arrivo di Belotti

Il 'Gallo' chiede 3 milioni ma potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno in base alla durata del contratto e ai bonus

Oggi la Roma ha trovato l'accordo per il passaggio di Shomurodov al Bologna con un prestito con diritto di riscatto ed ha accelerato la trattativa per portare in giallorosso Andrea Belotti, che può diventare il nuovo colpo a zero della Roma, come riporta Francesco Balzani su calciomercato.com.