Mercato Roma, se salta Frattesi ci sono Aouar e Saul. Ma prima bisogna vendere

La trattativa per Frattesi si è bloccata. Come riporta Il Messaggero il giocatore ha raggiunto il Sassuolo a Vipiteno con insoddisfazione e i neroverdi non si scostano dalla valutazione di 32 milioni. Troppi per Tiago Pinto che preferisce incassare il 30% del cartellino e investirlo in un altro elemento. Quale? i nomi presi in considerazione sono quelli di Aouar del Lione e Saul dell’Atletico Madrid. Il francese classe ’98 ha il contratto in scadenza nel 2023, è un regista moderno in grado di giocare in ogni posizione e il prezzo del cartellino è fissato sui 20 milioni. Saul, invece, rientra in Spagna dopo un anno di prestito al Chelsea abbastanza deludente, l’unico ostacolo è l’ingaggio di 8 milioni.