Mercato Roma, se parte Smalling occhi su Kiwior: costa 15 milioni

C'è anche la Roma sulla lista delle pretendenti a Jakub Kiwior. Il difensore dello Spezia piace a tanti club e, secondo 'La Repubblica', i giallorossi sarebbero interessati soprattutto in caso di partenza di Chris Smalling. L'inglese è in scadenza di contratto, le parti stanno parlando, ma intanto Pinto si guarda intorno. Il problema sul centrale polacco classe 2000 è la concorrenza: Inter, Milan e Juve - oltre ad alcuni club esteri - lo osservano da vicino. E per Kiwior lo Spezia chiede almeno 15 milioni di euro, puntando a un'asta.