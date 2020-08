Mercato Roma, se parte Pau Lopez può arrivare Andrada

Uno dei primi dubbi da risolvere per il prossimo direttore sportivo della Roma sarà quello del portiere. E’ in dubbio la conferma di Pau Lopez che alla sua prima stagione in giallorosso ha deluso, ma che è complicato cedere senz afare una minusvalenza.

Come sostituto si sono fatti tanti nomi, tra i quali gli italiani. Sirigu, Meret e Perin. Il nome nuovo che la Roma sta seguendo, secondo quanto riporta Sky Sport, è quello di Esteban Andrada, classe 1991, estremo diensore del Boca Junors. Costa 10 milioni di euro.