Patrick Schick non convince. Sebbene l’ultimo periodo in Bundesliga dove ha collezionato numeri importanti con la maglia del Lipsia, la dirigenza della società tedesca sta ancora riflettendo se puntare ancora sul centravanti ceco per il prossimo futuro. A riportarlo è infatti il portale del quotidiano tedesco Bild. Il riscatto dell’ex punta di Roma e Samp è fissato a 29 milioni e i tedeschi hanno tempo fino al 15 giugno per prendere la decisione definitiva.