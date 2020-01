Mercato Roma, scambio Politano-Spinazzola: l’affare può chiudersi domani. Scartato Shaqiri

L’infortunio di Zaniolo cambia completamente i piani della Roma. Petrachi si è messo subito alla ricerca di un esterno offensivo per sostituire il numero 22, che starà fermo molto a lungo. Nelle ultime ore è diventata bollente la pista che porta a Matteo Politano dell’Inter, che però potrebbe arrivare con un clamoroso scambio. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, a breve può andare in porto l’operazione che porterà anche Leonardo Spinazzola in nerazzurro. Le parti sono al lavoro e le sensazioni sono molto positive – favorite anche dal fatto che i giocatori hanno gli stessi procuratori – e la possibilità che l’affare vada in porto già domani sono alte. Si sta lavorando sulle formule, ma lo scambio Politano-Spinazzola potrebbe chiudersi davvero a breve. La Roma ha valutato diversi esterni, tra cui Suso e anche Shaqiri del Liverpool, ma alla fine la scelta è ricaduta proprio sull’esterno dell’Inter cresciuto nel settore giovanile giallorosso.