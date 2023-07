Mercato Roma, Scamacca vuole i giallorossi. Morata pronto a ridursi l’ingaggio

I due attaccanti sono i nomi più in voga per rinforzare il reparto offensivo di José Mourinho. Il giocatore del West Ham spera nel ritorno nella capitale, lo spagnolo resta conteso con il Milan

La Roma prosegue la ricerca del nuovo attaccante da regalare a José Mourinho per la nuova stagione. Due sono i nomi che rimbalzano, ormai da settimane, nell'orbita giallorossa: Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l'obiettivo numero uno, preferito da Tiago Pinto per rinforzare il reparto offensivo, è il giocatore del West Ham. L'ex Sassuolo ha, da tempo, dato il proprio benestare alla trattativa e sembrerebbe fortemente voglioso di tornare nella capitale. Il problema resta la formula dell'operazione che frena la trattativa tra la Roma e il club inglese. Il West Ham, infatti, non ha intenzione di lasciar partire l'attaccante con la possibilità di ritrovarselo di nuovo in rosa il prossimo anno. La squadra di Premier League, vorrebbe l'obbligo di riscatto, i giallorossi puntano sul diritto. Sul fronte Morata, invece, la situazione è ingarbugliata. Sullo spagnolo c'è anche il Milan, e il centravanti dell'Atletico Madrid è disposto anche a ridursi l'ingaggio, ora sui 9 milioni di euro, pur di fare rientro in Italia. Il prezzo fissato per portarsi a casa l'ex Juventus è di 12 milioni di euro.