Mercato Roma, Scamacca ad un passo dall’Atalanta: a breve la firma

Dopo un lungo corteggiamento e una trattativa infinita la Roma sta vedendo andare via Gianluca Scamacca. L'attaccante, ormai ex West Ham, è vicinissimo a concludere il suo passaggio all'Atalanta. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il giocatore, a breve, sarà in Italia per le visite mediche che si terranno proprio nella Capitale, presso la clinica Villa Stuart. Il giocatore non è stato neanche convocato per l'amichevole di oggi del West Ham contro il Bayer Leverkusen. Sfumata quest'operazione, Pinto ha subito virato su Marcos Leonardo, ma anche li la situazione resta particolarmente difficile. Il club giallorosso, però, resta fiducioso di portare il brasiliano a casa, abbassando le pretese economiche del Santos.