Mercato Roma, Sancho messo fuori rosa dallo United: i giallorossi ci pensano

Il mercato estivo si è concluso da neanche un mese, ma la Roma sta già pensando a quelli che potrebbero essere i rinforzi per la sessione di gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Fichajes.net, i giallorossi starebbero monitorando con molta attenzione la tormentata vicenda tra il Manchester United e Jadon Sancho. Il calciatore inglese è in rotta con i Red Devils e con l'allenatore Ten Hag, tanto da essere addirittura messo fuori rosa. Per questo motivo, visto che non sembra sia possibile arrivare ad una pace tra le parti, sia la società che l'ex Borussia Dortmund stanno pensando di separare definitivamente le loro strade nel prossimo mercato invernale. In questo contesto, vorrebbe inserirsi anche la Roma. Tra i promotori della trattativa ci sarebbe proprio José Mourinho che è sempre rimasto affascinato dal talento di Sancho.