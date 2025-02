Mercato Roma, Salah-Eddine è in città: pronte visite mediche e firma

È tutto pronto per la firma e l'annuncio di Salah-Eddine come nuovo giocatore della Roma. Florent Ghisolfi è riuscito a chiudere un altro colpo in entrata sul gong della finestra invernale di calciomercato. Il terzino sinistro olandese arriva in prestito con riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Va a sostituire Dahl, ceduto al Benfica, è il nuovo vice Angelino. L'esterno è arrivato da poco nella Capitale, atterrato a Ciampino intorno alle 21, e si trova al Campus Biomedico per le visite mediche prima della firma del nuovo contratto entro la mezzanotte, orario in cui chiuderà la finestra invernale di calciomercato.