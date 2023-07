Mercato Roma, Sabitzer sceglie il Borussia Dortmund: il Bayern incassa 19 milioni

L'austriaco firmerà in settimana e proseguirà la sua avventura in Bundesliga. Sfumano dunque le possibilità di vederlo in giallorosso

Marcel Sabitzer non vestirà la maglia della Roma. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista austriaco sarà un nuovo rinforzo del Borussia Dortmund per una cifra complessiva di circa 19 milioni di euro (bonus compresi). Gli ultimi dettagli dell'accordo verranno definiti questa settimana. Nonostante gli accostamenti delle ultime settimane con tanto di indizi social, Sabitzer non vestirà la maglia giallorossa ma dopo il Lipsia e il club bavarese, proseguirà la sua avventura in Bundesliga.