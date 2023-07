Mercato Roma, Sabitzer pronto a lasciare il Bayern: il Borussia Dortmund è in pole

La Roma è a caccia di un centrocampista e tra i nomi sul taccuino di Pinto c'è sempre quello di Sabitzer. L'austriaco dopo il prestito al Manchester United è tornato al Bayern Monaco e i bavaresi sono disposti a darlo via, ma sono di fronte ad un'offerta importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE il Borussia Dortmund è in pole per l'ex Lipsia. Nelle ultime ore anche la Lazio aveva chiesto informazioni, ma il giocatore può restare in Germania. Pinto continua a monitorare anche Renato Sanches. Il PSG non ha aperto al prestito del calciatore.