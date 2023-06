Mercato Roma, Sabitzer piace anche al Barcellona

Il centrocampista austriaco è finito nel mirino dei giallorossi ma non solo. Anche il club spagnolo prova a puntarci in attesa di scoprire il destino di Brozovic

Tra i nomi nuovi finiti nel taccuino di Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo della sua Roma c'è anche quello di Marcel Sabitzer. Il calciatore austriaco dopo l'esperienza al Manchester United è tornato al Bayern Monaco che, però, non sembra volerci puntare più di tanto. La squadra giallorossa, non è l'unica società ad aver messo gli occhi sul giocatore. Secondo quanto riporta calciomercato.com, anche il Barcellona sembra ci stia facendo un pensierino. Il club spagnolo, in attesa di capire quale sia la decisione definitiva di Brozovic, si sta guardando attorno a caccia di alternative e Sabitzer rientra nei piani. La formula prediletta sarebbe quella del prestito, ma l'ingaggio dell'austriaco resta comunque alto.