Mercato Roma, rivoluzione permanente: dopo Svilar pressing su Dest del Barça

Il terzino destro è in uscita dalla Liga. Costa 14 milioni e ha doppio passaporto. Su di lui anche il Monaco

Giovani, e a buon mercato. La prima fase della nuova rivoluzione di Tiago Pinto va avanti. Dopo aver chiuso per Svilar, il secondo portiere serbo che arriverà a zero dal Benfica, potrebbe essere a breve il turno di un’altra riserva di (poco) successo. Si registrano passi in avanti, infatti, per il 21enne Sergino Dest. Di passaporto Usa come Reynolds, ma con una storia diversa visto che il terzino destro è nato e cresciuto (anche calcisticamente) in Olanda tra Almere e Amsterdam. Proprio all’Ajax si è messo in mostra tanto da convincere il Barcellona ad investire 25 milioni su di lui. Le sue prestazioni in Spagna però non sono state all’altezza, così a fine anno le strade potrebbero dividersi.