Mercato Roma, ritorno di fiamma per Hysaj: Petrachi a lavoro per gennaio

L’allarme infortuni costringe la Roma a tornare sul mercato. In tal senso, Petrachi vuole rinforzare il reparto terzini dopo il brutto infortunio di Zappacosta (rottura del crociato), destinato a tornare al Chelsea. Come riporta con un tweet sul proprio profilo ufficiale Nicolò Schira di La Gazzetta dello Sport, il ds salentino ha messo nel mirino Elsad Hysaj del Napoli, già sondato nell’ultima sessione estiva. Un’idea forte, che conferma le parole dell’agente dell’ex Empoli di pochi giorni fa. Lavori in corso.