Per la Roma torna di moda il nome di Federico Chiesa, l'esclusione anche dalla partita di ieri contro il Brest è l'ennesima controprova del fatto che Thiago Motta abbia chiuso la porta al classe 1997. Il futuro dell'attaccante rimane incerto, ma ci sono diverse possibilità all'orizzonte. Come riporta Calciomercato.com, una delle destinazioni più plausibili per Chiesa potrebbe essere l'Inter. Tuttavia, i nerazzurri potrebbero allacciare i contatti solo a parametro zero, il prossimo 30 giugno 2025, quando scadrà ufficialmente il contratto con la Juventus. Anche la Roma rimane una possibile destinazione per Chiesa, grazie ai buoni rapporti con la Juventus, consolidati da recenti affari come l'acquisto di Soulé e il prestito di Huijsen. Tuttavia, per concretizzare l'operazione, Daniele De Rossi dovrebbe accettare di sacrificare Stephan El Shaarawy, che potrebbe essere usato come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche della Juventus. Invece il Napoli, potrebbe offrire una soluzione immediata inserendo Giacomo Raspadori come pedina di scambio. Il classe 2000 è molto apprezzato dai bianconeri per la sua duttilità e capacità di giocare su tutto il fronte d'attacco. Più defilata rimane la pista che porta alla Premier League con Chelsea e Tottenham che sono sullo sfondo.