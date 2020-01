Mercato Roma, ripresi i contatti tra l’entourage di Riccardi e la Juventus

La Juventus non molla Alessio Riccardi. Il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, aveva provato a portarlo a Torino già la scorsa estate senza riuscirci, anche e soprattutto per la volontà del ragazzo di rimanere alla Roma. Secondo calciomercato.com, la dirigenza della Juventus sta continuando a monitorare il talento giallorosso classe 2001, pronta ad instaurare una nuova trattativa per l’acquisto del cartellino. E nelle ultime settimane sarebbero già ripresi i contatti tra l’agente di Riccardi e i bianconeri. Petrachi non ha però ricevuto ancora nessuna offerta ufficiale.