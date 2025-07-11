La Roma inizia ad accelerare sul mercato. Ferguson e Wesley si avvicinano, poi sarà il momento del colpo in mezzo al campo. Il preferito di Gasperini resta Richard Rios. Il colombiano ha detto sì ai giallorossi, ma il Palmeiras spara altro e chiede più di 30 milioni di euro. Su di lui anche lo Zenit e alcune squadre della Premier League. Il cartellino del centrocampista non è tutto di proprietà della squadra di San Paolo e questo sta complicando la trattativa. Il 70% della quota andrebbe al Palmeiras, il 14% al Guaranì, il 10% al giocatore e al suo staff ed infine il restante 6% al Flamengo. La Roma, quindi, dovrà alzare la posta in palio. Il piano 'B' porta a El Aynaoui del Lens. Massara ha riallacciato i rapporti col club francese che ha rifiutato 20 milioni di euro la scorsa settimana e ha proposto il rinnovo del contratto al centrocampista marocchino. Due le alternative: la prima è O'Riley. Il danese è finito nei discorsi col Brighton per Ferguson e piace a Gasperini dall'anno scorso. L'altro nome sul taccuino di Massara è Bissouma del Tottenham che è in uscita dalla squadra di Londra.